Мосбиржа ожидает подключение двух брокеров к системе "Мост"

Сейчас к системе переводов ценных бумаг подключены два брокера

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московская биржа ожидает в ближайшее время подключение еще двух брокеров к системе M2M переводов ценных бумаг "Мост". Об этом сообщила управляющий директор по развитию продуктов корпоративного бизнеса НРД Анна Володина.

"На сегодняшний день два брокера подключены к сервису "Мост", два брокера находятся в стадии подключения. Мы ожидаем, что как только те ограничения, которые тормозят развитие сервиса, в том числе требования по обособлению бумаг будут решены, а такая вероятность есть, то сервис полноценно запустится. Функционал готов и протестирован", - отметила она.

Также, по словам Володиной, с 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в регулировании, которые предполагают проведение депозитарием операций по зачислению ценных бумаг на счет депо без поручения клиента-физического лица в короткие сроки. "НРД планирует развивать Сервис "MOEX мсост" для M2М переводов ценных бумаг", - заключила она.

"Мост" - сервис, разработанный Московской биржей, для упрощения перевода ценных активов (акции, облигации и другие) с одного брокерского счета на другой. Он не отменяет и не заменяет традиционный междепозитарный перевод, но ускоряет и автоматизирует его.