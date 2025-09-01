Дмитриев: страны ШОС резко усилят экономическое сотрудничество

Взаимодействие государств - участниц объединения резко контрастирует с политикой Запада, отметил глава РФПИ

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Экономическое и инвестиционное сотрудничество стран Шанхайской организации сотрудничества после проходящего в КНР саммита этой организации резко усилится. Об этом заявил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, мы видим, что экономическое и инвестиционное сотрудничество резко усилится, в том числе после встречи сегодня и завтра. Безусловно, не только Китай, но и многие другие партнеры, Индия и многие другие партнеры России будут наращивать экономическое сотрудничество", - сказал Дмитриев.

По его словам, взаимодействие стран ШОС резко контрастирует с политикой западных стран.

"Вчера была потрясающая картина, когда много стран вместе позитивно сотрудничают. Это очень контрастирует с разгромленным таким западным миром, потому что мы видим, что страны настроены на сотрудничество, на совместные проекты, на совместную экономику. Никто никому не мешает, они сотрудничают", - сказал он.

Дмитриев назвал преобладающим дух сотрудничества среди стран ШОС.

"Вот этот дух сотрудничества и кооперации, его, безусловно, весь мир видит. На фоне того, что есть очень много сил, в том числе в Европе, которые наоборот настроены не на сотрудничество. Поэтому мы считаем, что сотрудничество преобладает над таким духом несотрудничества", - добавил он.