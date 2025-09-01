Договор аренды в портах смогут расторгать из-за нарушения экологических норм

Закон вступил в силу с 1 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. С 1 сентября в России вступает в силу закон, который разрешает досрочно расторгнуть договор с арендаторами федерального имущества в морских портах, если они нарушают экологические нормы. С соответствующим документом ознакомился ТАСС.

Мера может применяться в случае, если арендатор повторно в течение года не исполняет требования Росприроднадзора об устранении экологических нарушений при перевалке, дроблении и сортировке угля. Документ также дает арендодателю право подавать иск в суд в отношении таких нарушителей.

Как отмечалось в сопроводительных материалах, припортовые территории загрязняются из-за разгрузки угля, однако раньше неисполнение экологических требований не было основанием для расторжения договора, что не стимулировало компании их соблюдать.