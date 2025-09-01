Она уменьшается уже второй квартал подряд, сообщило министерство финансов страны

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Операционная прибыль японских компаний промышленного сектора с апреля по июнь сократилась на 11,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив почти 11,3 трлн иен (более $76,6 млрд). Она уменьшается уже второй квартал подряд, сообщило министерство финансов страны.

Наибольшие потери несут производители автомобилей и других транспортных средств - их операционная прибыль с апреля по июнь упала на 27,9%. Главная причина - повышенные пошлины, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа на импорт японской продукции.

На автомобили таможенные тарифы были подняты до 27,5%. Токио в июле в обмен на обещание крупных инвестиций в американскую экономику договорился о снижении пошлин до 15%, однако это решение до сих пор не выполнено. Во многом это связано, как сообщается, с намерением США добиться очередного увеличения поставок американского риса в Японию, которая пока не дает согласия.