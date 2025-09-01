Некоторые родители при этом укладываются в сумму до 5 тыс. на одного ребенка, показали результаты исследования

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Треть россиян обычно тратят на подготовку ребенка к школе более 20 тыс. руб. При этом лишь у 1% родителей получается укладываться в сумму от 1 тыс. руб. до 5 тыс. руб., свидетельствуют результаты исследования холдинга "Ромир" (результаты опроса есть в распоряжении ТАСС).

"Самая большая часть россиян - целых 32% - уверенно заявляет о затратах, превышающих 20 тыс. рублей на подготовку одного школьника", - говорится в результатах исследования.

Согласно результатам опроса, лишь 1% россиян может уложиться в сумму от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Значительно большему числу родителей, 14%, на это требуется от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Следующая группа, составляющая 24% респондентов, оценивает свои затраты в пределах от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом большая доля расходов приходится на суммы свыше 15 тыс. рублей: 25% опрошенных указывают, что тратят от 15 тыс. до 20 тыс. рублей.

В вопросе подарков учителям на День знаний россияне демонстрируют удивительное единодушие и приверженность традициям: 79% опрошенных считают, что самым уместным презентом на 1 сентября является букет цветов. 27% респондентов готовы подарить учителю коробку шоколадных конфет, что также является приятным и уместным жестом. Денежный подарок, упомянули лишь 5% опрошенных, а алкоголь готовы дарить и вовсе единицы - 1%, уточняется в итогах анализа.

Такой же скромный 1% россиян считает, что можно обойтись и без подарка вовсе.

Исследование проводилось на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).