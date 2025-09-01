Согласно данным исследования, в сегменте посуточной аренды загородных объектов число бронирований в целом по России увеличилось на 90% по сравнению с летом 2024 года

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Спрос туристов на бронирование квартир в Крыму летом текущего года вырос в 2,2 раза, загородных объектов - в 2,9 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования технологической платформы "Авито путешествия" (текст есть у ТАСС).

"По сравнению с летом 2024 года количество бронирований посуточных квартир выросло на 30%. Самыми популярными направлениями сезона стали Санкт-Петербург и Ленинградская область (10,4%), Краснодарский край (10,1%), Москва и Московская область (9%) и Татарстан (6%). Положительная динамика отмечалась во всех регионах-лидерах: в Крыму совершили на 119% больше бронирований квартир, чем летом 2024 года, в Свердловской области - на 55%, в Дагестане - на 48%", - отмечают эксперты.

Кроме того, вырос спрос на посуточную аренду квартир в Ставропольском крае - на 47%, Волгоградской области - на 46%, Нижегородской области - на 38% и в Калининградской области - на 36%.

Согласно исследованию, в сегменте посуточной аренды загородных объектов число бронирований в целом по России увеличилось на 90% по сравнению с летом 2024 года. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край (13%), Карелия (12%), Крым (7%), Республика Алтай и Дагестан (по 5%). Количество бронирований выросло во всех регионах-лидерах: в Крыму - в 2,9 раза, в Республике Алтай и Ставропольском крае - в 2,2 раза, в Татарстане - в 2,1 раза, в Дагестане - в 2 раза.

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры этим летом составила 4,2 тыс. рублей в сутки. Выгоднее всего снять квартиру было в Воронежской (3,2 тыс. рублей) и Ростовской областях (3,4 тыс. рублей), Дагестане, Новосибирской и Самарской областях (3,6 тыс. рублей) Дешевле всего снять посуточный загородный объект среди топ-15 регионов стоило в Бурятии (4,8 тыс. рублей за ночь), Крыму (6,4 тыс. рублей), Республике Алтай и Ставропольском крае (7,1 тыс. рублей), Дагестане (7,3 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (7,4 тыс. рублей).

Самыми активными путешественниками сезона стали жители Москвы и Московской области - на них пришлось 18% от всех бронирований на платформе. Также в число лидеров по этому показателю вошли жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области (8%), Свердловской области, Краснодарского края и Башкортостана (по 3%).