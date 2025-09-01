Эксперимент начинается в России с 1 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Владельцы гостевых домов, легализация которых в качестве эксперимента начинается в России с 1 сентября, впервые смогут пользоваться мерами господдержки, доступными отечественному бизнесу, сообщил ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе, входящем в число пилотных регионов проекта, Илья Пестерников.

"Новый закон поможет легализовать множество объектов, сделает отраслевой бизнес более прозрачным и откроет доступ к множеству инструментов для его развития, в том числе таким, как меры государственной поддержки, кредитование и другие возможности. Реализация в регионе принятого закона защитит права добросовестных предпринимателей, уплачивающих налоги и соблюдающих требования российского законодательства", - сказал Пестерников.

Он отметил, что в Севастополе инициативу о легализации гостевых домов активно поддерживали и бизнес, и представители общественности, так как для находящегося на побережье региона этот вопрос крайне актуален.

"Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Севастополе совместно с отраслевым бизнес-сообществом активно участвовал в разработке законопроекта, и значимая часть наших предложений были приняты", - добавил Пестерников.

Об эксперименте

Президент РФ Владимир Путин 7 июня подписал закон, регулирующий деятельность гостевых домов. В гостевом доме допустимо не более 15 комнат для проживания гостей, одновременно в нем может размещаться до 45 человек. Минимальная площадь одноместной комнаты составляет 9 кв. м, двухместной - 12 кв. м.

Эксперимент по легализации гостевых домов начнется 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года. Он будет проводиться в республиках Алтай, Дагестан, Крым, в Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях, а также в Севастополе и на федеральной территории Сириус.