Продукция востребована в отечественной автоэлектронике, отметили в холдинге

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) разработал новую линейку кварцевых резонаторов, которые отличаются расширенным диапазоном частот и миниатюрными размерами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга. Продукция востребована в отечественной автоэлектронике и гражданском телекоммуникационном оборудовании.

"Кварцевый резонатор - ключевой элемент источников высокостабильных радиочастотных колебаний. Его главная задача - работать с генераторами частоты в электронных схемах. Без этих изделий не обойтись там, где нужна точность: в радиопередатчиках они обеспечивают стабильность сигнала, в микроконтроллерах - синхронизацию операций, в наручных часах - ход стрелок и отсчет времени", - говорится в сообщении.

Специалисты Омского НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в "Росэл") первые в России смогли создать резонаторы на частоты до 200 МГц в миниатюрных корпусах размером 2 на 1,6 мм и до 300 МГц в корпусах размером 3,2 на 2,5 мм. При этом резонаторы имеют широкий диапазон рабочих температур от минус 60 до плюс 125 градусов Цельсия и высочайшую точность настройки.

"Для организации массового выпуска кварцевых резонаторов на предприятии создан участок автоматизированного производства. Здесь роботизированная линейка выполняет механическую обработку, монтаж, настройку и контроль параметров образцов по сквозному маршруту, что практически исключает человеческий труд. За счет этого удалось снизить цену резонаторов, приблизив их по цене к компонентам, поставляемым из Юго-Восточной Азии", - заявил гендиректор ОНИИП Владимир Березовский, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, благодаря автоматизации производства объемы выпуска резонаторов возможно нарастить до 300 тыс. штук в год и повысить их качество.