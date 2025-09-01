В "Русгидро" отметили, что программа модернизации предусматривает замену всех 10 гидроагрегатов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" заменила гидроагрегат на Воткинской ГЭС в рамках программы комплексной модернизации (ПКМ) компании. В результате мощность станции выросла на 15 МВт и составила 1 135 МВт, сообщили в пресс-службе "Русгидро".

"Результатами комплексных испытаний с целью определения общесистемных технических параметров и характеристик подтверждено увеличение с 1 сентября 2025 года мощности гидроагрегата со 100 до 115 МВт", - говорится в сообщении.

В "Русгидро" отметили, что программа модернизации предусматривает замену всех 10 гидроагрегатов Воткинской ГЭС. Сейчас на станции заменены уже девять установок и ведется обновление последнего гидроагрегата. "После полной замены гидросилового оборудования мощность станции возрастет до 1 150 МВт, что на 13% выше, чем до начала модернизации", - добавили в компании.

"Русгидро" реализует ПКМ в течение 14 лет. Комплекс мероприятий предполагает замену половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС компании.

С 2011 года в рамках программы модернизации гидроэлектростанций прирост установленной мощности ГЭС "Русгидро" составил 631,5 МВт. "За это время были заменены или модернизированы 146 гидротурбин и 154 генератора, 113 силовых трансформаторов, а также более 10 тыс. единиц вспомогательного оборудования", - отметили в компании.

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).