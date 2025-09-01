Ростех расширил палитру цветов скрытого бронежилета "Оберег-СН"

Теперь он выпускается в черном, синем и в бежевом вариантах

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Завод "Октава" (под управлением "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех") расширил палитру цветов для бронежилетов скрытого ношения "Оберег-СН", а также создал его версию для прессы, работающей в горячих точках. Об этом рассказали в пресс-службе Ростеха.

Там отметили, что теперь палитра скрытого бронежилета расширена и выпускается в черном, синем и в бежевом вариантах, что повысит незаметность ношения защитной экипировки в зависимости от предпочитаемой одежды.

"Для работников СМИ предусмотрен вариант бронежилета, который может быть использован как носимое с собой мобильное средство защиты, надеваемое поверх легкой одежды. В этой версии амуниция получила липучки на груди и спине, на которые крепятся патчи PRESS", - сказали в госкорпорации.

В Ростехе пояснили, что амуниция обладает классом защиты Бр1 и С2, защищает от пистолетных пуль, холодного оружия и осколков. На испытаниях, добавили там, бронежилет подтвердил способность останавливать пули 9х18 мм с пяти метров, пули Парабеллум 9х19 мм, осколки со скоростью до 505 м/с и удары ножа. Экипировка предназначена для сотрудников силовых ведомств, частных охранных предприятий, телохранителей, бизнесменов, экспедиторов, военных врачей и журналистов.

"Бронежилет "Оберег-СН" имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогами - он отличается анатомической формой и удобен в ношении, эргономичен. Важно, что амуниция легко скрывается под одеждой и не привлекает внимания. Возможность выбрать цвет бронежилета помогает повысить его незаметность. При сохранении небольшого веса в 1,7 кг изделие обладает увеличенной площадью защиты - 32,7 кв. дм.", - отметил генеральный директор "Октавы" Павел Павленко, слова которого приводятся в сообщении.