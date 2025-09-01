В РФ разработали систему, позволяющую за день восстановить работу после кибератаки

Директор облачного провайдера "K2 Cloud" Сергей Зинкевич подчеркнул, что компании теряют деньги и данные не из-за самих атак, а из-за отсутствия подготовленных планов и инфраструктуры для восстановления

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские компании разработали комплекс мер для защиты данных от 90% актуальных киберугроз и восстановления за 1 день после IT-сбоев. Об этом ТАСС сообщил директор облачного провайдера "K2 Cloud" Сергей Зинкевич.

Одним из ключевых элементов комплекса мер для защиты от киберугроз является построение изолированного резервного контура, физически или логически разделенного с основной сетью, что исключает возможность случайного или преднамеренного удаления данных, даже если у администратора есть все права.

"Сегодня нельзя рассматривать сбои и кибератаки как нечто маловероятное - это вопрос лишь времени, - сказал Зинкевич. - Мы видим, что многие компании теряют деньги и данные не из-за самих атак, а из-за отсутствия подготовленных планов и инфраструктуры для восстановления. Для большинства компаний критичным становится не сам сбой, а его последствия: простои сервисов, потеря информации и дорогостоящие работы по устранению инцидентов".

"В первую очередь это актуально для компаний из финансового сектора, торговли, транспорта, логистики и промышленности. В этих отраслях даже короткий простой может привести к серьезным убыткам и штрафам со стороны регуляторов", - добавил он.

Дополнительный уровень безопасности обеспечивается за счет использования неизменяемых резервных копий, которые невозможно удалить или зашифровать в течение заданного времени. Для максимальной надежности предлагается хранение копий в разных дата-центрах, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге, или на отчуждаемых носителях. Услуга также включает аудит и усиление защиты инфраструктуры, настройку защитных механизмов и оперативную поддержку специалистов.

Статистика говорит о том, что в 2024 году доля заказных кибератак на бизнес составила 44% от их общего числа, что несколько в раз выше, чем в предыдущие годы. Ожидается, что в текущем году доля еще увеличится, учитывая недавние атаки на крупные российские компании. "С одной стороны, компании стремятся усилить защиту уже на этапе перехода на новые решения, решая задачи импортозамещения. С другой - защититься от резко возросшего числа кибератак, - сказал руководитель практики технологического консалтинга "К2Тех" Сергей Верченов. - В сложившихся условиях на первый план выходят безопасность и устойчивость IT-систем, без которых невозможно обеспечить стабильность бизнеса".

"Мы наблюдаем ситуацию, когда хакеры научились месяцами находится в сетях компании, изучая ее ландшафт, механизмы защиты и собственно - системы восстановления. Это требует от нас не просто пересмотра отдельных подходов, а всей системы защиты в целом", - добавил директор департамента информационной безопасности и технической защиты ГК "АСНА" Борис Евдокимов.