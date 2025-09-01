Аэропорт Владивостока готов обслуживать около 14 тыс. человек ежедневно в дни ВЭФ

Предварительный план полетов с 1 по 7 сентября включает в себя более 580 рейсов на прилет и вылет

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Владивосток готов принимать ежедневно около 14 тыс. человек в дни Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорт.

"Аэропорт Владивосток в десятый раз станет воздушными воротами Восточного экономического форума, который состоится с 3 по 6 сентября во Владивостоке. В дни главного делового события Дальнего Востока воздушная гавань Приморья планирует обслуживать ежедневно около 14 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там отметили, что предварительный план полетов с 1 по 7 сентября включает в себя более 580 рейсов на прилет и вылет, в том числе рейсы бизнес-авиации. Пиковыми днями обслуживания гостей станут 3 и 6 сентября.

Аэропорт Владивостока проверил готовность технологических систем, все структурные подразделения работают в усиленном режиме, выделены дополнительные смены персонала. Проверку прошли аэродромная инфраструктура, спецтехника, технологическое оборудование. Для обеспечения безопасности воздушная гавань Приморья выполняет все требования законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности.

"Для создания максимального комфорта и удобства пассажиров в воздушной гавани Приморья работают залы повышенной комфортности и VIP-зал, зона комфортного ожидания, около 40 торговых точек и более 10 кафе и ресторанов", - добавили в пресс-службе аэропорта.