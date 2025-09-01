Лидерами роста оборотов в первом полугодии 2025 года стали производители неметаллической минеральной продукции

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Оборот обрабатывающих производств Москвы вырос почти на 5% за шесть месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма составила 3,7 трлн рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"В первом полугодии 2025 года обороты обрабатывающей промышленности без учета нефтегазового сектора достигли 3,7 трлн рублей, на 4,8% превысив показатель того же периода 2024 года в сопоставимых ценах. Почти 13% этого объема, или 468 млрд рублей, обеспечила пищевая промышленность", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

По ее словам, обрабатывающая промышленность является одним из драйверов экономики Москвы. Компании в этой сфере обеспечивают стабильные поступления в городской бюджет и создают рабочие места для квалифицированных специалистов.

Отмечается, что доля производителей высокотехнологичной продукции составила 9,5% от общего оборота, доля фармацевтической промышленности - 8%. Еще 6,2% оборота обрабатывающей промышленности заработали предприятия, выпускающие неметаллическую минеральную продукцию.

Экономические показатели

В пресс-службе добавили, что лидерами роста оборотов в первом полугодии 2025 года стали производители неметаллической минеральной продукции: их оборот вырос в 2,8 раза. Мебельные фабрики увеличили выручку на 62%. Производители одежды нарастили оборот на 34%. Предприятия, выпускающие химическую продукцию, увеличили оборот на 37%.

Оборот малых предприятий вырос на 10,8% и составил более 1 трлн рублей, или 28% от всего оборота отрасли. Крупные и средние предприятия увеличили выручку на 2,7% - до 2,7 трлн рублей. Это 72% оборота обрабатывающих производств столицы.

На столичную обрабатывающую промышленность приходится 10,1% всей российской отрасли без учета нефтегазового сектора.