Это стало возможно благодаря притоку денег и росту стоимости облигаций, отметили в ЦБ РФ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Активы розничных инвесторов на брокерских счетах во втором квартале 2025 года увеличились на 17% по отношению к такому же периоду годом ранее, до 11 трлн рублей, благодаря притоку денег и росту стоимости облигаций. Об этом говорится в материале Банка России "Обзор ключевых показателей брокеров за II квартал 2025 года".

"Ожидания смягчения денежно-кредитной политики и снижение ставок по депозитам определяли поведение клиентов брокеров в II квартале 2025 года. Активы розничных инвесторов выросли до 11 трлн рублей (+17% год к году) благодаря притоку новых денег на брокерские счета и росту стоимости облигаций", - отмечается в материале ЦБ.

При этом, по данным ЦБ, нетто-взносы физических лиц на брокерские счета составили 574 млрд рублей - почти вдвое выше, чем годом ранее. Возросла доля поступлений от неквалифицированных инвесторов.

В материале также отмечается, что количество уникальных клиентов, зарегистрированных на Московской бирже, по итогам II квартала 2025 года выросло до 37,2 млн (+3% квартал к кварталу и +15% год к году) и составило 49% экономически активного населения страны.

По данным отчетности брокеров, число клиентов без учета небольших счетов увеличилось до 5,1 млн (+3% квартал к кварталу и +8% год к году).

"Геополитический фон и снижение волатильности курса рубля привели к охлаждению активности клиентов на фондовом и валютном рынках после всплеска в предыдущем квартале. В II квартале 2025 года сделки на фондовом рынке Московской биржи заключали в среднем 3,6 млн лиц ежемесячно (-6% квартал к кварталу и -3% год к году), на валютном рынке - 0,08 млн лиц (-22% квартал к кварталу и -62% год к году)", - добавили в ЦБ.

При этом, регулятор указал, что после повышения имущественного критерия с 6 млн до 12 млн рублей темпы роста числа физических лиц - квалифицированных инвесторов замедлились практически до нуля. По итогам II квартала 2025 года количество квалифицированных инвесторов выросло до 918 тыс. (+0,5% к прошлому кварталу и +16% к прошлому году), а их доля в общем объеме активов физических лиц снизилась с 79 до 78% за квартал.