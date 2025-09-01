АТОР: бюджетный отдых в ОАЭ и Турции в сентябре обойдется дешевле, чем в Сочи

В таком случае бюджет не превысит 100 тыс. рублей на двоих с перелетом

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Дешевле всего можно отдохнуть на море в сентябре в Китае, ОАЭ и Турции - до 100 тыс. рублей на двоих с перелетом, Сочи занимает четвертое место в ценовом рейтинге. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Бюджет на отдых в сентябре не превысит 100 тыс. рублей на двоих с перелетом, если выбрать Турцию, Китай (Хайнань) или, например, ОАЭ. В пределах 110 - 150 тыс. рублей - Россия (Сочи), Таиланд, Шри-Ланка, Вьетнам. Дороже - Индия (Гоа), Куба, Мальдивы, Черногория", - говорится в сообщении.

В АТОР уточнили, что в рейтинге учитывались минимальные цены на пакетные туры в отели категории "четыре звезды" с вылетом из Москвы в сентябре 2025 года. По убыванию стоимости в рейтинг вошли: Китай, ОАЭ, Турция, Россия (Сочи), Таиланд, Египет, Шри-Ланка, Вьетнам, Катар, Индия, Кипр, Малайзия, Греция, Филиппины, Куба, Черногория, Мальдивы, Индонезия, Сейшелы и Маврикий.

Например, на китайском острове Хайнань в сентябре можно отдохнуть за 97 тыс. рублей на двоих с перелетом, в ОАЭ - за 97,1 тыс. рублей, в Турции - за 98 тыс. рублей, в Сочи - за 115,4 тыс. рублей, в Таиланде - за 126 тыс. рублей, в Египте - за 131 тыс. рублей.