Размер плитки стал меньше на 10 г, сообщает DPA

БЕРЛИН, 1 сентября. /ТАСС/. Центр по защите прав потребителей Гамбурга подал в суд против компании Mondelez Deutschland из-за уменьшения размера шоколадной плитки Milka на фоне высоких цен на какао-бобы. Об этом сообщило German Press Agency (DPA).

Защитники прав потребителей считают, что компания прибегает к методам недобросовестной конкуренции. "Многие потребители годами покупают шоколад Milka и исходят из того, что содержание упаковки не изменилось. Но они введены в заблуждение, потому что многие плитки содержат только 90 г [вместо 100 г] за ту же или более высокую цену", - цитирует агентство Армина Фалета, эксперта Центра по защите прав потребителей Гамбурга.

В ведомстве пояснили, что упаковка осталась той же как по дизайну, так и по размерам. Уменьшилась лишь толщина шоколадной плитки, но при это всего на 1 мм, поэтому разницу можно понять только прямым сравнением новых и старых плиток. Информация о весе продукта указана на упаковке, но на ее лицевой стороне она напечатана мелким шрифтом и потому ее можно легко не заметить, добавил Фалет. "Тот, кто предлагает меньше товара в той же упаковке, должен указывать на это четко и надлежащим образом", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он призвал правительство Германии принять законодательные поправки, которые бы обязывали производителей за полгода предупреждать потребителей об изменении объемов продаваемого продукта в одной упаковке, а также делать эту упаковку меньше по размерам. "Такие компании, как Mondelez, бессовестно эксплуатируют лазейки в законодательстве", - сказал Фалет.

Представитель Mondelez Deutschland, немецкого подразделения американской компании Mondelez International, отверг обвинения в недобросовестной конкуренции. Он отметил, что новый вес шоколадной плитки указан на упаковке, а компания заранее информировала об уменьшении упаковки на своих страницах в соцсетях. По словам собеседника агентства, уменьшение размера плитки связано с ростом издержек, особенно из-за роста цен на какао-бобы, которые за год подорожали почти в три раза. Уменьшение размеров продукции было единственным способом для производителя сохранить ее конкурентоспособность, не повышая цену и не изменяя рецептуру, пояснили в компании.

Дело будет рассматривать земельный суд в Бремене. Пока в суде не приняли решение о дальнейших процессуальных шагах, но отметили, что у Mondelez Deutschland еще до начала слушаний есть возможность отреагировать на обвинения.