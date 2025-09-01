Профильная комиссия Госсовета сохранила ключевые меры поддержки бизнеса

Данные привели за год работы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Комиссия Госсовета по направлению "Эффективная и конкурентная экономика" за год работы добилась сохранения ключевых мер поддержки предпринимательства. Об этом сообщил глава комиссии, губернатор Рязанской области Павел Малков.

1 сентября исполняется 25 лет с момента создания Государственного совета РФ. На сегодняшний день в него входит 22 комиссии, председателями которых являются главы российских субъектов. Госсовет РФ - конституционный государственный и консультативно-совещательный орган, формируемый президентом РФ в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, а также определения приоритетных направлений развития государства.

"С помощью комиссии "Эффективная и конкурентная экономика", которую я возглавляю, сохранены ключевые меры поддержки предпринимательства, доработана программа льготного кредитования МСП, расширены возможности упрощенной системы налогообложения. Запущен федеральный проект "Свой бизнес", благодаря которому участники и ветераны СВО открывают свое дело, и многое другое", - цитирует Малкова пресс-служба правительства Рязанской области.

Кроме того, он отметил ключевую роль Госсовета в диалоге между регионами и федеральными органами власти. "Комиссии Госсовета затрагивают абсолютно все сферы жизни. Здесь рождаются решения, которые улучшают жизни миллионов людей", - сказал он.