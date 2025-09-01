Силуанов пошутил, что на саммите ШОС в Китае он "вообще ни за что не платит"

Так глава российского Минфина ответил на вопрос, чем он расплачивается во время визита делегации РФ на саммит Шанхайской Организации Сотрудничества

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов в ответ на вопрос, чем он расплачивается во время визита российской делегации на саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Китае, пошутил, что лично он "вообще не платит".

Корреспондент Life Александр Юнашев в кулуарах саммита ШОС в Тяньцзине поинтересовался у министра финансов РФ, чем он расплачивается в Китае. "А я вообще не плачу ни за что!" - сразу же с улыбкой парировал Силуанов.

Ранее на заседании Совета глав государств - членов ШОС президент РФ Владимир Путин сделал акцент на то, что темпы роста экономик стран - участниц объединения демонстрируют показатели выше мировых, при этом во взаиморасчетах в рамках ШОС все шире используются национальные валюты. На этом фоне темпы развития сотрудничества в рамках ШОС "действительно впечатляют", подчеркнул Путин.