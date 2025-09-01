Новый кластер объединил 6 проектов и 13 организаций

ТОМСК, 1 сентября. /ТАСС/. Промышленный кластер электроники и беспилотных технологий создали в Томской области. Компании планируют инвестировать 1 млрд рублей в импортозамещающие производства, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Мазур.

"У нас в области создан промышленный кластер электроники и беспилотных технологий. Приказ об этом 29 августа подписал министр промышленности и торговли Антон Андреевич Алиханов. Как и планировали, кластер образован точно в установленный срок - до 1 сентября. <…> В планах компаний инвестировать миллиард рублей в импортозамещающие производства и к 2030 году выпустить продукции на общую сумму - 6 млрд", - написал Мазур.

По его словам, новый кластер объединил 6 проектов и 13 организаций. Компания "Когнитив" планирует выпускать беспилотный бескабинный минитрактор, "ЛЭМЗ-т" обеспечит выпуск системы связи "БАС" - аппаратуру радиосвязи между наземным пунктом управления и беспилотным воздушным судном, "Микран" - наладит производство компактных спутниковых станций "Мини МСП" для удаленных районов; "Радар ммс" будет производить спутниковые терминалы бортовой радиокомандной линии для беспилотных воздушных судов, комплексные системы беспроводной широкополосной связи для группировок беспилотных аппаратов и модули воздушно-лазерного сканирования - лидары, применяемые в автомобилях, спецтехнике и беспилотной авиации.

Также в кластер вошли компании "Тесарт", "НИИПП", "НПЦ "Полюс", "Мехатроника-Томск", "СТК", "Элемент-технологии", "НПЦ БАС Томской области" и "Газпром трансгаз Томск", который выступит якорным заказчиком продукции кластера. Кроме того, впервые в регионе в промышленный кластер вошел профильный вуз - ТУСУР.

"Новый кластер станет значительным шагом на пути импортозамещения и достижения технологического суверенитета в масштабах страны. В рамках кластера будут созданы новые производства, в том числе лидаров, которые в России ранее не производились. Потребность в них растет с каждым годом, в том числе для гражданского применения", - отметил Мазур.