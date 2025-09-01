ЕС нарастит финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград поездами РФ

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен добавила, что "сама уже видела один такой поезд"

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена нарастить финансирование Литвы для слежки за идущими в Калининград российскими поездами. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Литве в рамках своего турне по военным объектам восточноевропейских стран, которые Еврокомиссия теперь официально называет "прифронтовыми государствами".

"Еврокомиссия уже сделала многое, чтобы помочь Литве справится с постоянным давлением, и продолжает наращивать финансирование, в частности чтобы помочь Литве наблюдать за поездами, которые идут с основной территории России в Калининград, а также, например, для приобретения вертолетов", - заявила она. Фон дер Ляйен добавила, что "сама уже видела один такой поезд".

Она отметила, что все эти усилия являются частью программы, которая была введена в действие в 2021 году с целью "усилению границ Литвы", ее объем составляет €327 млн.