Если будет такая необходимость, нет никаких ограничений, отметил Дмитрий Шугаев

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Россия не видит ограничений в обсуждении с Турцией военно-технического сотрудничества, готова обсуждать не только средства противовоздушной обороны. Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"С турецкими партнерами у нас давняя история по [зенитно-ракетным комплексам] С-400, мы предлагаем комплексное обслуживание систем, которое имеется у них в наличии. С учетом того, что определенное время прошло и нужно поддерживать соответствующее боевое состояние - это требует элементарного техобслуживания. Но, естественно, с нашими турецкими партнерами готовы деятельно обсуждать не только ПВО. Если будет такая необходимость, нет никаких ограничений или специальных тем, которые мы бы не обсудили", - сказал он на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.