В Подмосковье стартовал прием заявок на субсидии для социального бизнеса

Подать заявку можно до 30 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий стартовал в Московской области. Максимальный размер субсидии составляет 2 млн рублей, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Сегодня мы открываем прием заявок на получение поддержки для социальных предприятий. Компенсировать можно до 85% таких затрат, как аренда или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Максимальный размер субсидии - 2 млн рублей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

Она добавила, что воспользоваться программой поддержки могут субъекты малого и среднего предпринимательства: индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся социальным предпринимательством или предоставляющие дополнительное образование, услуги по дневному уходу за детьми и осуществляющие производство изделий народно-художественных промыслов.

В пресс-службе добавили, что подать заявку можно до 30 сентября. Возмещению подлежат затраты, осуществленные не ранее 31 августа 2024 года. Среди требований к получателю субсидии также - регистрация и осуществление деятельности на территории Подмосковья, отсутствие налоговой задолженности более 30 тыс. рублей.

В министерстве подчеркнули, что поддержка предпринимателей осуществляется в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".