Индийскими друзьями очень сильно акцентируется развитие ядерной науки, отметил глава Росатома

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Индия заинтересована в создании у себя с помощью Росатома ядерной энергетики четвертого поколения. Об этом заявил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Индийскими друзьями очень сильно акцентируется развитие ядерной науки. И они, может быть, как никто другой сегодня заинтересованы в том, чтобы вместе с нами прийти в новое поколение, четвертое поколение атомной энергетики с замыканием ядерного топливного цикла, с использованием реакторов на быстрых нейтронах", - сказал Лихачев.