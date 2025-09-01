Изменения касаются всех электронных билетов, купленных с 29 августа

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. "Аэроэкспресс" с 29 августа 2025 года увеличил срок действия электронных билетов на поезда с 30 до 90 дней. Пассажиры могут покупать билеты заранее и использовать их в течение трех месяцев с даты покупки, сообщила компания.

"Это изменение сделано для удобства клиентов и позволит гибко планировать поездки в аэропорты столицы. Фактически у пассажиров появилась возможность спланировать путешествие почти за полгода: билет можно приобрести за 90 дней до поездки и использовать еще в течение 90 дней", - отметил гендиректор компании "Аэроэкспресс" Андрей Акимов.

Изменения распространяются на все электронные билеты, купленные с 29 августа через сайт компании, мобильное приложение или у партнеров.