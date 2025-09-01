В Москве пройдет конференция в сфере продуктов, аналитики и дизайна

Ее можно посетить очно или подключиться к бесплатной онлайн-трансляции после предварительной регистрации на сайте

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Продуктово-аналитическая конференция, на которой ожидается более 5 тыс. участников, пройдет 27 в сентября в пространстве "Суперметалл". Она впервые объединит опыт бигтех-компаний в продуктовой аналитике и дизайне. Об этом сообщили в Т-банке.

"Ожидается более 5 тыс. участников. Ее можно посетить очно или же подключиться к бесплатной онлайн-трансляции после предварительной регистрации на сайте", - отметили в компании.

Гостей ожидают доклады спикеров из ведущих технологических компаний, карьерные консультации, DJ-сет и многое другое. Также будет выступление Оскара Конюхова, руководителя экспедиционного штаба Федора Конюхова, путешественника и яхтсмена.

Эксперты из Т-Банка, "Яндекса", "Сбера", Avito, Just AI и других IT-компаний поделятся своим опытом.