По словам главы ведомства Андрея Никитина, будущее этого аэропорта, "безусловно, светлое"

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ ставит перед собой задачу обеспечения должного качества и безопасности полетов в московском аэропорту Домодедово, а также работы авиаузла в полном объеме и пассажирооборота на уровне Внуково и Шереметьево. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Наша задача, как Минтранса, как Росавиации, обеспечить должный уровень качества полетов, обеспечить безопасность. Это один из крупнейших российских аэропортов. На сегодня он, конечно, уступает Шереметьево и Внуково с точки зрения пассажирского оборота, поэтому нам бы хотелось, чтобы он работал в полном объеме. И вот исходя из этой задачи, мы уже будем какие-то конфигурации рассматривать и предлагать руководству", - сказал он.

По словам Никитина, будущее аэропорта Домодедово, "безусловно, светлое". Кроме того, он подтвердил, что есть предложения от совладельца аэропорта Внуково Виталия Ванцева стать инвестором. "И мы с коллегами работаем над тем, как это можно было бы сделать. Но окончательное решение будет принимать уже руководство", - отметил министр.

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к бывшему тогда владельцем холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорта Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово. На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО "Домодедовоэрфилд", под управлением которого также с 20 июня находятся "Домодедово фьюэл фасилитис", "Домодедовопэссенджер терминал", "Домодедовоинтегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг". Председателем совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово избран глава Росавиации Дмитрий Ядров.