Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что всего проект объединил более 7,5 тыс. брендов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей смогли дополнительно заработать столичные производители благодаря инструментам продвижения проекта "Сделано в Москве". Об этом по случаю трехлетия программы сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня "Сделано в Москве" - это портал сделановмоскве.рф, участие в крупнейших отраслевых выставках, открытие фирменных магазинов, арт-павильонов и многое другое. Благодаря бесплатным инструментам продвижения московские производители дополнительно увеличили свою выручку на сумму свыше 2 млрд рублей", - написал Собянин.

Он отметил, что всего проект объединил более 7,5 тыс. брендов. Кроме того, программа и ее участники высоко отмечены в рамках всероссийского конкурса "Знай наших", который проводится по поручению президента России с 2023 года.

"Уверен, у московских товаров впереди большое будущее - как на российском, так и на зарубежных рынках", - заключил мэр.