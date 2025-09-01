Президент РФ уточнил, что рост наблюдается по ключевым направлениям развития

ТЯНЬЦЗИНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Товарооборот России и Таджикистана продолжает расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Главное - это взаимодействие в сфере экономики. Хочу отметить, что в целом здесь мы можем с удовлетворением отметить, что рост товарооборота продолжается", - отметил Путин и добавил, что помимо этого страны продолжают взаимные инвестиции.

Он уточнил, что рост наблюдается по ключевым направлениям развития. "Мы этому очень рады, и, естественно, я рад возможности с вами сегодня встретиться", - заключил российский лидер.