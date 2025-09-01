Показатель составил 15,8 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Выручка ГК "Медскан" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2025 года выросла на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,8 млрд рублей, сообщает компания.

"Выручка ГК увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 15,8 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 17%, до 2,2 млрд руб., при этом рентабельность по EBITDA составила 14%", - говорится в сообщении.

Капитальные затраты за полугодие составили 1,3 млрд рублей, основная часть которых была направлена на строительство центра хронических болезней (1,1 млрд рублей). Чистый денежный поток от операционной деятельности составил 545 млн рублей.

По оценке руководства группы, в последующие 12 месяцев после отчетной даты планируется рост выручки. В "Медскан" отметили, что за пять лет компания выросла более чем в 12 раз. Такие показатели позволяют планировать дальнейшее развитие и инвестировать в инновации.

О компании

Группа компаний "Медскан" - один из лидеров негосударственного сектора здравоохранения в России, представлена в 105 городах 31 региона России. В периметре управления АО "Медскан" - 65 медицинских центров, 15 лабораторий и более 480 лабораторных офисов, работающих под брендом KDL, а также диагностические центры, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Медицинские учреждения холдинга обеспечивают полный спектр высокотехнологичной медицинской помощи по передовым мировым протоколам.