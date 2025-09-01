ТАСС: рост ВВП ожидается на уровне 1,2% в 2025 году

Темпы роста до этого ожидались на уровне 1,5%, сообщил источник

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Рост экономики замедляется быстрее, чем ожидало правительство, прогноз по росту ВВП в 2025 году может быть понижен с заложенного показателя 2,5% до 1,2%. Об этом сообщил журналистам источник.

"Экономика замедляется. Если раньше мы ожидали темпы роста 1,5%, то сейчас уже - 1,2% рост ВВП. Соответственно, и ресурсная база тоже сжимается. Поэтому будем мобилизовывать ресурсы в текущем году и, соответственно, будем готовить исходя из этого бюджет на следующий год", - сказал источник.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявил, что рост ВВП РФ в 2025 году, согласно оценке Минэкономразвития, составит не менее 1,5%.

Минэкономразвития в апреле прогнозировало рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5%.