МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Завод "АГР Холдинг" в Калуге начал производство полного цикла третей модели марки Tenet - семейного кроссовера Tenet T8, сообщила пресс-служба предприятия.

"На калужском заводе "АГР Холдинг" начато производство полного цикла новой модели бренда Tenet - кроссовера Tenet T8. Это уже третья модель, вставшая на конвейер предприятия, что подтверждает динамичное развитие производственной программы и последовательное расширение модельного ряда", - сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для выпуска кроссовера на заводе была проведена донакладка сборочных линий, адаптировано оборудование под конструктивные особенности модели и настроены системы контроля качества.

"Особое внимание уделено долговечности и защите автомобиля. Днище и скрытые полости кузова проходят обработку воском, а также наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту", - добавили там.

Первой моделью, вставшей на конвейер автозавода "АГР Холдинг", стал кроссовер Tenet T7, а второй - кроссовер Tenet T4.