Рассрочка увеличилась до 36%

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Доля продаж жилья в ипотеку на 1 августа 2025 года снизилась в денежном выражении до 64% против 76% на аналогичную дату прошлого года, а доля продаж за наличные и в рассрочку выросла до 36% (с 24% в минувшем году). Об этом говорится в материалах ДОМ.РФ.

"По оценке ДОМ.РФ, за 7 месяцев 2025 года доля продаж в ипотеку (по сумме) упала до 64% (76% в 2024 году), а доля продаж за наличные и в рассрочку выросла до 36% (с 24%)" - следует из материалов.

По данным аналитиков, объем неоплаченных рассрочек составил 1,3 трлн руб. или 15% от всех заключенных договоров долевого участия (ДДУ) - это средства, которые покупатели квартир еще не перечислили застройщикам на счета эскроу по ранее заключенным ДДУ.

"С июля этого года снижение выдачи ипотеки начало замедляться, ожидаем продолжения этой тенденции в III квартале 2025 года с переходом к росту в IV квартале 2025 года", - отмечают аналитики. По прогнозу ДОМ.РФ, по итогам года выдача ипотеки снизится примерно на 20% к уровню прошлого года до 1 млн кредитов на сумму 3,8 трлн руб. При этом доля выдач ипотеки с господдержкой сохранится на уровне 40-50% по количеству и 65-70% - в денежном выражении, указывается в материалах.