"Роль Азиатского континента в глобальном медиапространстве". Видеотрансляция

ТАСС/Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит дискуссия о роли Азии в глобальном медиапространстве. В дискуссии, в частности, принимают участие зампред Госдумы Александр Бабаков, директор департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова, гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, замдиректора по науке и инновациям Восточного института Дальневосточного федерального университета Артем Лукин.

Эксперты обсуждают, каково место России и Азии в глобальном инфополе, какие сферы информационного взаимодействия России и Азии являются наиболее перспективными и как должно развиваться сотрудничество по линии российских и азиатских СМИ.

Модератором выступает ведущая телеканала RT Оксана Бойко.