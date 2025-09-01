Контроль морской воды на содержание нефтепродуктов осуществляется дважды в сутки

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Загрязнений береговой полосы около морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском после разлива нефти 29 августа не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении компании.

"Загрязнений береговой полосы не зафиксировано. Сорбенты в ходе ликвидации последствий нештатной ситуации не применялись", - сказано в сообщении.

Контроль морской воды на содержание нефтепродуктов осуществляется дважды в сутки с привлечением сторонней аккредитованной лаборатории, отметили в КТК. За истекший период отобрано 115 проб.

"Согласно данным экомониторинга, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воде и воздухе после завершения операции по ЛРН с 30 августа 2025 года не зафиксировано", - подчеркнули в консорциуме.

29 августа в пресс-службе Росморречфлота сообщили ТАСС, что при проведении погрузочной операции с танкером в акватории морского порта Новороссийск зафиксирована незначительная утечка нефти, разлив оперативно локализован. В пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума также сообщали журналистам, что КТК вывел из эксплуатации на неопределенный срок одно из трех выносных причальных устройств - ВПУ-2 - на своем морском терминале под Новороссийском после нештатной ситуации с выходом нефти на поверхность моря в ходе погрузки на танкер.

Росприроднадзор со ссылкой на данные КТК отмечал, что в результате разлива в Черное море попало около 30 кубических метров нефти, а его причиной мог стать разрыв морского соединения плавучего шланга на ВПУ КТК. Позднее пресс-служба консорциума сообщила о завершении ликвидации последствий разлива нефти и снятии режима локальной ЧС. В то же время объем вытекшей нефти уточняется, проводится расследование причин нештатной ситуации, в ходе которой произошла активация морского разрывного соединения плавучего рукава от выносного причального устройства на терминале к танкеру.

О КТК

Нефтепроводная система КТК - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря, где нефть отгружается на танкеры через морской терминал КТК.

Среди крупнейших акционеров консорциума - Россия (через "Транснефть"), Казахстан (через "Казмунайгаз"), структуры Chevron, "Лукойла", Exxonmobil, СП "Роснефти" и Shell.