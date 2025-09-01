"Аэрофлот" рассказал об использовании оставшихся сегментов перелета при опоздании

Размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" уведомила пассажиров об изменении правил перевозок и разъяснила, как воспользоваться оставшимися сегментами перелета при опоздании на рейс.

"В соответствии с приказом Минтранса России от 31.10.24 № 386, пассажиры, которые опоздали на регистрацию или посадку, смогут воспользоваться оставшимися сегментами перелета", - говорится в сообщении авиаперевозчика.

В частности, пассажирам необходимо не ранее чем за 40 минут до вылета и не позднее 120 минут после вылета пропущенного рейса обратиться в офис собственных продаж "Аэрофлота" в аэропорту. При этом до следующего после пропущенного полетного сегмента должно быть как минимум 24 часа.

Так, например, пассажир, который купил билет Москва - Самара - Москва и опоздал на рейс в Шереметьево может оплатить сервисный сбор и воспользоваться обратным перелетом между Самарой и Москвой.

Опоздавшие на рейс пассажиры, прибывшие в аэропорт отправления, с 1 сентября могут воспользоваться обратным билетом. Ранее в таких случаях авиакомпании могли аннулировать сразу весь заказ. Теперь обратный билет будет сохранен за пассажиром.

Кроме того, размер платы за аннулирование перевозки или изменение ее условий будет ограничен только фактическими расходами перевозчика.