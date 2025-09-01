Муралы, гостиницы и повышенная безопасность: Владивосток встречает гостей ВЭФ

Город полностью готов к встрече участников форума, сообщили в пресс-службе правительства Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Владивосток полностью готов к тому, чтобы встречать гостей города на десятом, юбилейном Восточном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 сентября. Повышенные меры безопасности, украшенные улицы и подготовленные к потоку участников гостиницы - как краевой центр встречает гостей, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

К началу сентября во Владивостоке появилось несколько муралов. Все они расположены в знаковых для города местах. Это часть комплексного плана по созданию благоустройства городских фасадов, созданию росписей и подсветки. Как уточнил ранее глава Владивостока Константин Шестаков, в городе уже реализуется программа, позволяющая молодым художникам работать с архитектурными объектами, специально определены подходящие под это сооружения, в частности, подпорные стены и торцы жилых домов.

Два новых мурала теперь украшают подпорки Золотого моста во Владивостоке - один из них посвящен морю, а второй - природе Приморского края. Также в районе Патрокла появился мурал с изображением тигра и президента России Владимира Путина. Настенное изображение носит название "Рассвет", и посвящено оно вопросам защиты природы, в том числе уникальной фауны Приморского края. Его создатель - российский художник Филипп Дульмаченко.

Кроме того, к началу ВЭФ завершилась работа над созданием грандиозного мурала площадью более 5 тыс. квадратных метров на фасаде спорткомплекса "Олимпиец". Над его созданием работала звезда мирового стрит-арта - китайский художник, работающий под псевдонимом Nut. Мурал, посвященный российско-китайской дружбе, выполнен в уникальной "фарфоровой" технике. Как рассказал автор, центральными образами произведения стали китайский дракон, олицетворяющий мудрость и силу, и грациозный амурский тигр - гордость и символ Дальнего Востока.

Гостиницы, рестораны и проезд - что подготовили для гостей ВЭФ

Несколько отелей и гостиниц во Владивостоке подготовили специально для участников Восточного экономического форума. Им предлагается воспользоваться сервисом по бронированию отелей. На официальном сайте форума указано, что специальные тарифы в рамках мероприятия действуют только при бронировании с официального сайта ООО "РК Сервис".

В первую очередь, это отели, расположенные на территории игорной зоны "Приморье". Tigre de Cristal Hotel & Resort и "Шамбала" уже готовы к приему гостей. Также заселиться можно в центре города - в Azimut сити отель Владивосток, гостиницах "Патрокл", "Аврора парк", "Аванта", "Акфес-Сейо", "Арбат - Владивосток", "Гавань", "Звезда моря", "Сибирское подворье". Условия проживания, такие как сроки бронирования, наличие завтраков и другого обслуживания - нужно узнавать в самих отелях.

Для питания участников форума организаторы предлагают четыре бесплатных зоны кофе-брейков. Также на территории кампуса ДВФУ будут работать платные кафе и рестораны. "Панорама", "Палуба №12" и "Рыбный дом" Росрыболовства готовы встречать гостей, подготовив меню, главной темой которого традиционно станут дальневосточные морепродукты.

Для того, чтобы на остров Русский гости могли добраться с комфортом, им также предлагают специальные бесплатные шаттлы. Они будут курсировать от предлагаемых гостиниц, международного аэропорта Владивосток и удаленных парковок до площадки форума и обратно, а также по территории ДВФУ. Кроме того, для передвижения по территории кампуса будут работать несколько гольф-каров.

Безопасность участников форума

Для того, чтобы обеспечить безопасность участников форума и всех жителей Владивостока, в дни проведения ВЭФ в городе будет действовать ряд ограничений.

С 31 августа по 7 сентября действует ряд запретов и ограничений для движения тяжеловесных машин, перевозящих опасные грузы по "гостевым маршрутам", для проведения земляных, взрывоопасных и дорожных работ. Также будет запрещена перевалка опасных грузов в порту Владивостока и парковка транспорта на трассах проезда на острове Русский, за исключением машин, имеющих специальные пропуска на организованных парковочных местах.

Кроме того, с 3 по 6 сентября нельзя будет использовать воздушное пространство радиусом 250 км вокруг Владивостока. Запрет не коснется воздушных судов, выполняющих внутренние и международные рейсы, обеспечивающих безопасность и доставку участников форума, а также иных воздушных средств, выполняющих неотложные задачи, согласованные с ФСО России. Все регулярные рейсы также будут выполняться по расписанию.

Также с 1 по 7 сентября на территориях Артемовского городского округа, Надеждинского, Хасанского и Шкотовского муниципальных округов Приморского края запрещены все виды охоты. Такую меру власти Приморского края ввели в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на объектах проведения официальных мероприятий ВЭФ, а также на маршрутах передвижения гостей.

Со 2 по 6 сентября включительно будет также ограничено движение посторонних судов всех типов в части акватории залива Петра Великого вокруг Владивостока. В частности, ограничения коснутся бухт острова Русского и акватории вокруг низководного моста. Исключение сделано для судов, привлеченных к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальных спасательных судов и судов для оказания экстренной медицинской помощи.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.