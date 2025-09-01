По мнению председателя партии "Справедливая Россия - За правду", такие меры необходимы для сбалансированного бюджета РФ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предложил ввести солидарный налог на состояние - налог для сверхбогатых граждан РФ, обладающих дорогостоящим имуществом.

"Самое время повысить доходы казны. Во-первых, ввести полноценную прогрессию подоходного налога, включая дивиденды. Второе - налог на роскошь. И, наконец, третье - солидарный налог на состояние", - сказал Миронов ТАСС.

Он пояснил, что ежегодный солидарный налог на состояние применяют во Франции. Налогом облагаются сверхбогатые граждане, чье состояние на начало налогового периода превышает установленный уровень.

По мнению депутата, предложенные меры необходимы для сбалансированного бюджета РФ. "Придется дополнять законодательство, но времени для этого у нас достаточно", - добавил Миронов.