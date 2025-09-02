"Яндекс Маркет": почти треть россиян используют нейросеть при выборе техники

Наиболее востребованными функциями искусственного интеллекта при выборе товара стали умение суммировать отзывы покупателей и объяснение сложных характеристик простыми словами

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Около трети опрошенных россиян применяют искусственный интеллект при выборе компьютерной и бытовой техники, а также строительных материалов, говорится в исследовании сервиса "Яндекс Маркет", текст которого имеется в распоряжении ТАСС.

"Практически каждый третий россиянин (30%) доверил бы нейросети выбор компьютерной техники, 28% - товаров для строительства и ремонта, 27% - бытовой техники", - сказали эксперты.

Наиболее востребованными функциями искусственного интеллекта при выборе товара стали умение суммировать отзывы покупателей (40%), подбор товаров по личным предпочтениям (34%) и объяснение сложных характеристик простыми словами (33%).

Пользователи отмечают, что ИИ учитывает при выборе больше параметров, чем человек (33%), дает более объективные рекомендации (21%) и помогает экономить время (15%). 76% респондентов признались, что при покупке им часто приходится искать дополнительную информацию на сторонних сайтах и форумах. Кроме того, 32% опрошенных испытывают трудности с выбором подходящей модели среди множества вариантов, а почти каждый пятый (19%) боится ошибиться и приобрести некачественный товар. Все эти задачи россияне готовы делегировать искусственному интеллекту, сказано в исследовании.

Опрос проводился среди 1 302 россиян из 17 регионов страны в возрасте от 18 лет.