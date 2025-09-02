В России испытали систему высокоточного автовождения для сельхозтехники

Ее уникальность заключается в возможности установки на транспортное средство за считанные часы и в быстрой интеграции с любыми типами отечественной и иностранной сельскохозяйственной техники, рассказали в пресс-службе компании "ГЛОНАСС"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первая в России универсальная отечественная система высокоточного автовождения для сельскохозяйственной техники прошла испытания на экспериментальных полях и полигоне, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "ГЛОНАСС".

"АО "ГЛОНАСС" завершило серию успешных испытаний первой универсальной российской системы высокоточного автовождения для сельскохозяйственной техники. Тестирования, проходившие на экспериментальных полях и полигоне Российского государственного аграрного университета (МСХА) имени К. А. Тимирязева, подтвердили сантиметровую точность движения тракторов по заданным оператором траекториям, скоростным режимам и при выполнении разворотов", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что уникальность технологического решения заключается в возможности установки системы на транспортное средство за считанные часы и в быстрой интеграции с любыми типами отечественной и иностранной сельхозтехники. "Разработка формирует технологический суверенитет агропромышленного комплекса России, качественно замещает зарубежные аналоги, занимавшие ранее практически монопольное положение на отечественном рынке", - добавили там.

"На площадке Тимирязевской академии мы продемонстрировали эффективность работы наших импортонезависимых технологий - комплекса высокоточной навигации с использованием сервисов госкорпорации "Роскосмос" и отечественного программного обеспечения, - рассказал гендиректор "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич. - Наша задача, чтобы 10-15 тысяч единиц техники, на которые ежегодно устанавливаются аналогичные иностранные решения, были обеспечены российской системой с возможностью развития сервиса для решения локальных задач агропромышленных предприятий и установки как на новые машины, так и на действующую технику".

По словам Райкевича, система значительно повышает экономическую эффективность хозяйств и качество работы техники. От правильного распределения внимания - с необходимости контроля траектории и скорости - на точечную настройку работы навесного оборудования, например, при сборе урожая зависит исключение потерь, соизмеримых с 30-40% стоимости зерна. Кроме того, за счет использования российской системы агрохолдинги смогут компенсировать до 50% ее стоимости по действующим программам господдержки, уточнили в компании.

Осенью стартует второй этап испытаний в нескольких пилотных регионах. Технологию протестируют для массового использования на различной технике: на тракторах для боронования, посева, внесения удобрений, опрыскивания, на комбайнах и других сельскохозяйственных машинах.