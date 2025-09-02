Проект планируют реализовать на территории Пекинской зоны свободной торговли

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Railway Real Estate Group договорились о партнерстве в строительстве китайско-российского центра торговли, экономики и культуры, сообщает пресс-служба РФПИ.

Проект предусматривает возведение комплекса в центральном деловом районе Пекина в составе Пекинской зоны свободной торговли. Планируется создать инновационный и промышленный кластер с акцентом на совместное развитие рынков и межотраслевую интеграцию, посвященный китайско-российскому сотрудничеству. Ожидается, что в центре разместятся российские торгово-промышленные палаты, финансовые институты и ведущие компании, работающие в стратегических отраслях, включая энергетику, сельское хозяйство и другие.

"Регулярное проведение культурных мероприятий и экономических форумов создаст высококлассную площадку и новый культурный центр, который укрепит экономическое и культурное сотрудничество между двумя странами", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор РФПИ Кирил Дмитриев отметил, что сотрудничество России и Китая предусматривает реализацию совместных проектов в различных отраслях. "Строительство китайско-российского экономического, торгового и культурного центра будет способствовать укреплению двусторонних отношений", - сказал Дмитриев. Он также подчеркнул, что создание подобного кластера будет стимулировать прямое экономическое взаимодействие и поддерживать совместные инициативы в приоритетных сферах, создавая платформу для стратегического партнерства и взаимного развития.