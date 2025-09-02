О реализации совместных проектов объявили в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Национальный координационный центр международного делового сотрудничества (НКЦ) и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ договорились о партнерстве для реализации совместных инвестиционных проектов в России и Китае. Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.

"Российский фонд прямых инвестиций, Национальный координационный центр международного делового сотрудничества и Сычуаньская ассоциация в России и странах СНГ договорились о партнерстве для реализации совместных инвестиционных проектов в России и Китае. Соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились оказывать всестороннюю поддержку российским компаниям, выходящим на китайский рынок, а также китайским компаниям, расширяющим свою деятельность на российском рынке. "Эта поддержка будет включать содействие во взаимодействии с государственными органами, консультирование по соблюдению регуляторных требований и упрощение процесса получения необходимых разрешений", - отмечается в сообщении.

При этом НКЦ и Сычуаньская ассоциация будут проводить анализ рынков, содействовать определению поставщиков и потребителей в обеих странах, а также окажут поддержку в сфере логистики, используя свои деловые связи и опыт двусторонних отношений. В то же время РФПИ будет привлекать свои портфельные компании и международных со-инвесторов для реализации соответствующих инвестиционных возможностей.

Кроме того, в сообщении отмечается, что РФПИ, НКЦ и Сычуаньская ассоциация договорились координировать усилия по организации совместных бизнес-форумов, отраслевых выставок, конференций и деловых встреч для развития диалога между российскими и китайскими предприятиями, содействия обмену знаниями и налаживанию новых деловых отношений.

"Объединяя усилия с партнерами из НКЦ и Сычуаньской ассоциации, мы создаем новые возможности для компаний обеих стран по выходу на рынки России и Китая. Вместе мы сфокусируемся на таких перспективных секторах, как инфраструктура, высокотехнологичное производство, электронная коммерция, одновременно создавая новую площадку для диалога и сотрудничества. Эти инициативы не только будут стимулировать торговлю и инвестиции, но и укрепят стратегическое партнерство между Россией и Китаем", - сообщил генеральный директор РФПИ Кирил Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении.

Об укреплении деловых связей России и Китая

Президент НКЦ Кирил Бабаев отметил, что укрепление деловых связей между Россией и Китаем является стратегическим приоритетом для обеих стран и миссией НКЦ. "Уверен, что данное соглашение послужит мощным импульсом для реализации взаимного инвестиционного потенциала, развития важнейших отраслей экономики, поспособствует созданию новых рабочих мест. Мы благодарны нашим партнерам за единодушие и поддержку в этих вопросах и уверены, что, сплотив наши усилия, выведем российско-китайское деловое сотрудничество на новый уровень", - сказал он.

При этом президент Сычуаньской ассоциации в России и странах СНГ Цзэн Айго подчеркнул, что подписание данного соглашения знаменует собой стратегический прорыв в укреплении деловых связей между Россией и провинцией Сычуань. "Совместно с НКЦ и РФПИ мы не только будем содействовать выходу компаний на рынки, но и сформируем комплексную платформу для взаимовыгодной интеграции, открывающую новые горизонты в развитии инфраструктуры, высокотехнологичного производства, цифровой торговли и энергетики. Мы строим систему, в которой доверие и сотрудничество ведут к ощутимым результатам, устанавливая новый стандарт взаимодействия между нашими странами", - сообщил он.

Отмечается, что РФПИ совместно с китайскими партнерами реализовано более 50 проектов в таких секторах, как инфраструктура, промышленное производство, финансы, образование, информационные технологии, розничная торговля и других. Общий объем вложений в эти проекты превышает 800 млрд рублей. Фонд инициировал ряд новых и особенно актуальных совместных проектов в сферах производства электромобилей, медицины, сельского хозяйства, культуры и кино.