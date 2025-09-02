Об этом заявили в рамках визита президента России Владимира Путина в КНР

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Hainan Free Trade Port Resort Software Community Group (Hainan FTP RSC Group) договорились о партнерстве для поддержки российских компаний, которые стремятся выйти на китайский рынок и масштабировать свое присутствие в регионе, сообщили в пресс-службе РФПИ.

Соответствующее объявление состоялось в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.

В рамках стратегического партнерства РФПИ и Hainan FTP RSC Group рассмотрят возможность создания на Хайнане современного центра промышленного и торгового сотрудничества, ориентированного на российские компании. "Новый центр позволит максимально использовать преимущества Хайнаньского порта свободной торговли, предлагая российскому бизнесу интегрированные сервисы и инфраструктуру для успешной реализации международных проектов", - говорится в сообщении РФПИ.

Также стороны окажут поддержку российским компаниям при реализации инвестиционных проектов как на территории экологического технопарка по разработке программного обеспечения на Хайнане, так и в других регионах Китая. "В рамках сотрудничества российским инвесторам будет предоставлен доступ к профессиональным юридическим, налоговым и административным услугам, а также к государственным мерам поддержки, что позволит эффективно развивать проекты в приоритетных для бизнеса направлениях и использовать все преимущества локальной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

"Данное соглашение о сотрудничестве будет способствовать укреплению стратегического партнерства между Россией и Китаем, создавая дополнительные возможности в различных секторах, включая промышленность и торговлю", - подчеркнул генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

В свою очередь генеральный директор Hainan FTP RSC Group Ян Чунчжи считает, что сотрудничество с РФПИ создаст для предприятий и инвесторов из Китая и России комплексную платформу по сопровождению и оказанию услуг.