Такие платформы способны стать альтернативой Starlink

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Разворачивание в России стратосферных платформ для обеспечения связью 5G, способных стать альтернативой космическим системам типа Starlink, может начаться в 2027 году. Об этом сообщил ТАСС руководитель Центра авиационно-космических технологий Фонда перспективных исследований (ФПИ) Ян Чибисов.

"Мы планируем в следующем году на уже созданной платформе испытать аппаратуру 5G. Пока это единичный экземпляр, но даже один стратостат с комплектом оборудования может обеспечивать связь для контроля и управления определенным количеством беспилотников. Или, например, обеспечить связью геологическую партию. Если испытания успешно пройдут в 2026 году, то в 2027 году может начаться разворачивание стратосферных платформ", - сказал Чибисов.

По его словам, ФПИ работает с одним из ведущих операторов мобильной связи - он заинтересован в создании таких локальных зон обслуживания, в основном в малонаселенных районах.

"Мы решаем сразу две задачи - с одной стороны, испытание космической аппаратуры 5G, поскольку в стратосфере условия мало чем отличаются от космических. С другой стороны, платформа с такой аппаратурой сразу будет являться полезным объектом", - добавил Чибисов.

Главным преимуществом стратосферных платформ перед спутниками разработчик назвал обеспечение постоянной связью на локальных территориях. Платформа может круглосуточно находиться в одной зоне, и такое решение на порядки дешевле спутниковой связи.