Предприятие должно возвратить 335,8 млн рублей управлению капитального строительства

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края признал необоснованным обогащение подрядчика, строившего крытый футбольный манеж во Владивостоке, но не вернувшего часть аванса, после расторжения контракта. Предприятие обязали вернуть 335,8 млн рублей управлению капитального строительства Приморского края, сообщается на сайте суда.

"Решением Арбитражного суда Приморского края удовлетворены исковые требования о взыскании неосновательного обогащения в размере свыше 300 млн рублей по государственному контракту на строительство крытого футбольного манежа в городе Владивостоке", - говорится в сообщении.

По госпрограмме "Развитие физической культуры и спорта Приморского края" между управлением капитального строительства региона (истец, заказчик) и компанией "Техпроматлант" (ответчик, подрядчик) был заключен госконтракт на строительство манежа, в т. ч. проектно-изыскательские работы. Стоимость работ составила почти 1,025 млрд рублей. Срок выполнения работ - с 7 апреля 2023 года по 30 июня 2024 года. Истец произвел авансирование в размере более 360 млн рублей. Далее истцом были зафиксированы нарушения по выполнению работ и он обратился в суд с иском о взыскании неотработанного аванса, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.