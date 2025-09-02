В июле 2025 года он составил 5,5 лет, показали данные Национального бюро кредитных историй

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Средний срок автокредита в июле 2025 года в России составил 5,5 лет, увеличившись третий месяц подряд после падения в начале года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

"Самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

По данным бюро, показатель вырос на 2% за месяц (с 64,4 до 65,7 месяца) и на 6,2% с начала года. Однако в сравнении с июлем 2024 года срок снизился на 3,1%.

Регионами-лидерами по продолжительности кредитов стали Тюменская область (72,6 месяца), Краснодарский край (72,1 месяца) и Новосибирская область (70,9 месяца). Самые короткие сроки зафиксированы в Самарской (59,9 месяца), Белгородской (60,5 месяца) областях и Москве (61,7 месяца).

Сильнее всего за месяц средний срок автокредитов увеличился в Ставропольском крае (+4,6%), Тульской (+4,3%) и Ростовской (+3,8%) областях. В то же время в Новосибирской области и Удмуртии показатель немного сократился.

Эксперты связывают стабилизацию с удешевлением автокредитов и поддержкой производителей, которые субсидируют процентные ставки, а также со смещением спроса в сторону более бюджетных машин.