В противном случае рынок может отстать от киберпреступников, считает заместитель председателя правительства Сбербанка

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Создать ГИС "Антифрод" и запустить ее в работу необходимо ранее 2027 года, иначе рынок "не угонится" за киберпреступниками. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Медленная реализация ГИС "Антифрод" - это проблема. Пока система не разработана, взаимодействие идет между несколькими участниками в режиме ручного обмена ограниченными данными. По плану старт ее полноценной работы состоится в 2027 году. Такими темпами за киберпреступниками мы не угонимся", - отметил он.

По его словам, видно, что мошенники оперативно адаптируются под механизмы противодействия: переход на "новые рельсы" занимает от 2 дней до 2 месяцев. "Они действуют смело, дерзко, быстро. В контексте развития ГИС "Антифрод" нам надо действовать так же, мы должны быть впереди, иначе так и останемся догоняющими", - заключил Кузнецов.

О форуме

