ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Благодаря успешной координации Сбера, НСПК и ЦБ РФ месячный объем хищений по мошеннической схеме с NFC удалось снизить в семь раз. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВЭФ сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Да, в этом году мошенники активно использовали схему хищения денег с помощью технологии NFC: жертва устанавливала вредоносную программу на смартфон, и злоумышленники дистанционно опустошали ее счет. Ущерб достигал 3,3 млрд руб. в неделю. Благодаря слаженным и быстрым действиям Сбера, НСПК, ЦБ и других участников рынка всего за месяц удалось снизить объем хищений по этой схеме в семь раз. Ведь можем же, когда захотим", - отметил он.

Однако, по его словам, существует несколько проблем, которые мешают максимально эффективно защищать людей от мошенников. "Одна из них - недостаточная вовлеченность операторов связи в процесс информационного обмена с заинтересованными сторонами. Информацию, которая необходима для защиты людей от мошенничества, операторы связи предоставляют по коммерческим контрактам, что абсолютно недопустимо в контексте безопасности и сохранности средств россиян", - заключил Кузнецов.

