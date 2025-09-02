Россия и Китай оснастят погранпропуска досмотровыми комплексами и эстакадами

Мероприятия по оснащению пограничных переходов запланировали на 2025 год

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. Россия и Китай в 2025 году запланировали мероприятия по оснащению портальными ИДК (инспекционно-досмотровыми комплексами) "Кани - Курган", средствами принудительной остановки автотранспорта, эстакадой, навесами, санитарными модулями, дооснащение системой видеонаблюдения в АПП (автомобильный пункт пропуска) Забайкальск, Краскино, Староцурухайтуйский, ЖДПП (железнодорожный пункт пропуска) Забайкальск. Об этом говорится в справке Минтранса о сотрудничестве с КНР.

"В 2025 году запланированы мероприятия по оснащению портальными ИДК (Кани - Курган), средствами принудительной остановки автотранспорта, эстакадой, навесами, санитарными модулями, дооснащение системой видеонаблюдения в АПП Забайкальск, Краскино, Староцурухайтуйский, ЖДПП Забайкальск", - сказано в сообщении.

Кроме того, сторонами заключен госконтракт на оснащение портальными ИДК в АПП Пограничный в 2026 году.

Отмечается, что грузовое направление АПП Забайкальск - Маньчжурия переведено на круглосуточный режим работы. При этом в АПП Кани - Курган завершено обустройство пассажирской составляющей пункта пропуска, с 10 декабря 2024 года открыто пассажирское сообщение по временной схеме. В ЖДПП Пограничный с 15 декабря 2024 года также открыто пассажирское сообщение.

"С китайской стороной согласованы прогнозные значения пропускной способности грузовых, пассажирских и легковых транспортных средств, грузопотока АПП Большой Уссурийский", - добавлено в сообщении Минтранса.