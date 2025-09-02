По данным исследования сервиса для планирования путешествий, самым популярным месяцем для поездок стал июль

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россияне чаще всего бронировали отели за рубежом летом 2025 года в Белоруссии, Италии и Франции, при этом больше всего за год вырос спрос на отдых в Абхазии, Омане и Люксембурге. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

"Список стран, в которых этим летом россияне чаще всего бронировали отели, возглавила Беларусь: доля соседней республики составила 7,6%. Почти не уступают ей по популярности Италия (7,5%) и Франция (7,4%). Кроме того, в топ вошли Китай (доля - 6,6%), Испания (6,4%), Турция (5,6%), ОАЭ (5,1%), Грузия (5%), Казахстан (4,8%) и Таиланд (4,4%)", - рассказали эксперты.

Наиболее значительно этим летом вырос спрос на отдых в Абхазии - в 3,8 раза, а также в Омане (в 3,7 раза), Люксембурге (в 3,4 раза), Македонии (в три раза) и Бахрейне (в 2,6 раза). Заметно меньше российских путешественников проводили летние каникулы и отпуска в Перу (доля направления снизилась на 80%), Доминиканской Республике (-75%), Мексике (-73%), Греции (-66%) и на Кубе (-55%).

Самыми популярными внутрироссийскими направлениями стали: Москва (18,6% от общего числа бронирований по стране) и Санкт-Петербург (15,6%). Также в топ-10 вошли Адлер (4%), Казань (3,7%), Нижний Новгород (2,6%), Екатеринбург (2,4%), Краснодар (2,1%), Калининград (2%), Ростов-на-Дону (1,9%) и Сочи (1,8%). "Заметный рост интереса у туристов вызвал Рыбинск: доля небольшого города в Ярославской за год выросла в 2,7 раза. Также чаще бронировали жилье и в Чите (рост в 2,1 раза), Тамбове (+62%), Пскове (+56%) и Пензе (+54%)", - отметили в компании.

Список российских городов, где туристы этим летом отдыхали реже, возглавила Анапа: доля курорта снизилась на 62%. Также снизился спрос на отдых в Лазаревском (-32%), Горно-Алтайске (-20%), Геленджике (-9%) и Муроме (-8%).

Как путешествовали

В России минувшим летом туристы чаще всего отдыхали в одиночестве: в 43% бронирований был указан только один гость. А по другим странам, наоборот, обычно путешествовали вдвоем (44% бронирований). За границей этим летом россияне отдыхали почти четыре дня - на такой срок в среднем бронировали жилье. В отечественных отелях останавливались примерно на 2,4 дня.

Согласно исследованию, 80% поездок, как и год назад, были совершены по России, а самым популярным летним месяцем для путешествий стал июль: на него пришлось в среднем на 10% больше отдыхающих, чем в июне или августе.