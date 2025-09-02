Как сообщила член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина, идет очень большая работа правительства над методикой подсчета

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Федеральные власти работают над методологией подсчета того, сколько вносят в ВВП России субъекты экономики, относящиеся к сфере креативных индустрий, сообщила ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Ольга Щетинина в кулуарах форума "Истоки" в Севастополе.

"Сейчас идет очень большая работа правительства над методикой подсчета. Как сейчас вычислили эти 4,1% (текущий вклад креативных индустрий в ВВП РФ - прим. ТАСС)? Взяли те отрасли, которые определенно относятся к креативным индустриям. Например, IT-отрасль, которая вносит около 35% от всего вклада креативных индустрий", - рассказала Щетинина.

Она пояснила, что доля IT-отрасли так высока в общем показателе как раз из-за того, что ее вклад в ВВП легко подсчитать, и при этом ее принадлежность к указанной сфере не вызывает сомнений. Так же обстоит ситуация с традиционными художественными промыслами, рекламной деятельностью или киноиндустрией, которые, несомненно, относятся к креативным индустриям.

Однако, подчеркнула сенатор, есть ситуации, когда субъект экономики, с одной стороны, можно отнести к данной категории, а с другой он, очевидно, входит в одну из иных сфер.

"Например, какая часть легкой промышленности относится к креативной экономике, а какая нет? Например, авторская одежда, футболки с авторским принтом - определенно относятся; а массовое текстильное производство - это легкая промышленность, хотя, с другой стороны, кто-то разработал эти модели одежды, а значит встает вопрос: какая часть должна учитываться как креативность? Тот же вопрос со сферой питания: вот ресторан, а вот столовая - как подсчитать вклад креативной экономики? И важно, чтобы мы не подменяли значения, для этого и будут утверждены методики подсчета", - добавила Щетинина.

Ранее замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова сообщала, что креативные индустрии в России за последние семь лет растут в четыре раза быстрее экономики в целом, их вклад достиг 4% ВВП страны, 7,5 трлн рублей - валовая добавленная стоимость сектора. При этом к 2030 году до 6% должен вырасти вклад креативной экономики в ВВП России, до 3,5% - вырасти экспорт креативных индустрий. Целевой показатель валовой добавленной стоимости к 2030 году - почти 20 трлн рублей.

О форуме

Второй молодежный круглогодичный образовательный историко-культурный центр и форум "Истоки" открыли в Севастополе на площадке музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес" 16 августа. Организатором форума выступает программа "Роспатриот" Федерального агентства по делам молодежи совместно с правительством Севастополя, Симферопольской и Крымской епархией и "Росмолодежь. Гранты" при поддержке платформы "Росмолодежь. События".